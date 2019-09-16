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Минфин: Приватизация обеспечит госбюджет на 5 млрд. грн в 2020 году

Минфин: Приватизация обеспечит госбюджет на 5 млрд. грн в 2020 году
11:29 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Новости Бизнеса:Министерство финансов планирует пополнить бюджет 2020 года приватизацией государственного имущества на 5 млрд. грн.

В следующем году доходы, полученные от приватизации государственного имущества, должны составить 5 млрд грн.

Об этом говорится в проекте Закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", сообщает пресс-служба Минфина.

"Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 года из поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, исходя из подготовки объектов", - говорится в сообщении.

Как известно, согласно государственному бюджету на 2019 год, доходы от приватизации должны были составить 17 млрд грн. Малая приватизация государственного и коммунального имущества с момента старта принесла государству 1,48 млрд гривень.

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Выставляют объекты в рамках малой приватизации Фонд государственного имущества Украины, а также местные органы власти. Первый аукцион в системе состоялся 17 августа 2018 года.

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Приватизация, Госбюджет, Минфин, ФГИ Украины.
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