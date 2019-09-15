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Проект госбюджета-2020 уже в Раде: что известно

Проект госбюджета-2020 уже в Раде: что известно
17:37 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Верховную Раду Украины внесен проект госбюджета-2020.

Проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству украинского парламента.

Как сообщается на официальном сайте Рады, законопроект №2000 зарегистрирован 15 сентября. Инициатором законопроекта указан народный депутат фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, субъектом права законодательной инициативы – Кабинет министров.

Как известно, в ходе брифинга после заседания Кабмина, глава Минфина Оксана Маркарова и премьер-министр Алексей Гончарук раскрыли некоторые подробности проекта Госбюджета: 

Так в проекте на здравоохранение предусмотрено 108 млрд гривень, на образовательную сферу - 136,4 миллиарда, на развитие культуры и информационной деятельности - 8,6 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины  также планирует полностью обеспечить решение вопроса национальной безопасности, выделив в следующем году на данную отрасль более 200 млрд гривень.

Кроме того, минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривни.

Также был сокращен план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й.

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Всего Кабмин предусмотрел поступления доходов на уровне 1,079 трлн грн. Кроме того правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований.

Кабмин также  планирует в следующем году существенно сократить расходы на государство.

Что касается новой программы сотрудничества с МВФ, то в Кабмине ожидают, что она стартует до конца года

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Верховная Рада, Госбюджет, Кабмин.
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