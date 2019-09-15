Госбюджет-2020: Маркарова озвучила прогноз по поступлению доходов

Новости Бизнеса:Проект госбюджета на 2020 год предусматривает доходы в сумме 1,079 трлн грн.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел поступления доходов на уровне 1,079 трлн грн.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова сегодня в ходе брифинга после заседания правительства.

"Ресурсная и расходная часть бюджета абсолютно реалистичны, сформированы как на макропрогнозе, так и на текущей налоговой базе, без каких-либо изменений. Наша ресурсная база будет состоять из доходов в размере 1 трлн 79 млрд 500 млн грн. Это и ресурсная база, которая заложена в бюджет", - сказала министр.

Как говорится в пресс-релизе Министерства финансов, доходы общего фонда должны составить 962,7 млрд грн.

Напомним, правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований.

Также Министерство финансов сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й.