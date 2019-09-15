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Кабмин надеется на запуск новой программы сотрудничества с МВФ до конца года

Кабмин надеется на запуск новой программы сотрудничества с МВФ до конца года
16:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Правительство ожидает, что новая программа сотрудничества с МВФ начнется до конца года.

Кабинет министров ожидает, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом начнется до конца года.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", - сказал премьер.

Также глава правительства подчеркнул, что между утверждением проекта государственного бюджета на 2020 год и новой программой сотрудничества с МВФ нет прямой зависимости.

"Бюджет нужен нашей стране как можно скорее, чтобы планировать работу на следующий год. То, что наши международные партнеры ожидают, что мы эти разумные и необходимые действия осуществим в предусмотренные нашими законами сроки, это же очевидно", - отметил глава правительства.

Украина договорилась с МВФ о займе в размере 5 миллиардов долларов

Как сообщалось ранее, миссия Международного валютного фонда, которая работает сейчас в Украине, сосредоточится на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

11 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что миссия МВФ будет работать в Украине до 24 сентября. Он выразил убеждение, что во время переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года. Финальные платежи составляли в целом 156 млн долларов.

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МВФ, Госбюджет, Кабмин, Алексей Гончарук.
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