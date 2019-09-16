НБУ: Приток инвестиций начал спадать

Новости Бизнеса:Согласно отчету НБУ за последние недели приток средств в облигации начал замедляться.

Приток средств нерезидентов в облигации внутреннего госзайма в последние недели приостановился.

Об этом говорится в итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка.

Согласно документу, в ходе обсуждения решения о снижении учетной ставки 4 сентября один из членов Комитета обратил внимание на предыдущие сообщения представителей НБУ, которые отмечали возможность ускоренного снижения учетной ставки при условии дальнейшего роста спроса со стороны нерезидентов на гривневые ОВГЗ.

"Впрочем, в последние недели приток средств нерезидентов в государственные облигации приостановился. Нерезиденты не наращивали свой портфель, хотя и не выводили инвестиции из Украины. Деньги, полученные от погашения краткосрочных бумаг, вкладывали в другие выпуски ОВГЗ, но уже на более длинные сроки", – отмечается в итогах дискуссии членов комитета НБУ.

В Украине 27 мая 2019 года заработала система международного депозитария Clearstream, благодаря чему иностранные инвесторы могут покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться за них через эту систему.

Портфель облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов 12 сентября увеличился на 1,538 млрд грн (на 1,79%) — до 87,712 млрд грн.