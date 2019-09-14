Гривня продолжает стремительно укрепляться: курс побил рекорд 2016-го

Новости Бизнеса:Курс гривни побил трехлетний рекорд, укрепившись еще на 12 копеек.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 24,71 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,41 гривни (на 13 сентября - 27,22 гривни).

Последний раз такие котировки гривни к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Напомним, Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новом займе в размере около 5 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер заявляет, что в его стране надеются на рост объема двусторонней торговли с Украиной после выхода из Европейского Союза.