Гривня продолжает стремительно укрепляться: курс побил рекорд 2016-го

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 24,71 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,41 гривни (на 13 сентября - 27,22 гривни).
Последний раз такие котировки гривни к доллару наблюдались в августе 2016 года.
Напомним, Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новом займе в размере около 5 млрд долларов.
Как сообщалось ранее, министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер заявляет, что в его стране надеются на рост объема двусторонней торговли с Украиной после выхода из Европейского Союза.