Лондон не откажется от инвестиций в Украину после Brexit

Новости Бизнеса:Компании Великобритании начинают больше доверять Украине в контексте инвестиций в различные сферы.

Министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер заявляет, что в его стране надеются на рост объема двусторонней торговли с Украиной после выхода из Европейского Союза.

Как передает корреспондент, об этом Пинчер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

”Интеграция в евроатлантическое сообщество предполагает лучшую безопасность для всех нас и также означает лучшие возможности для всех в Украине. Но вы не можете иметь лучшую и более счастливую жизнь без лучшей торговли. Поэтому мы рассчитываем, как и, по моему мнению, премьер-министр (Алексей Гончарук) рассчитывает на расширение нашей торговли, как и на расширение наших политических, экономических и социальных связей после того, как Великобритания покинет Европейский Союз”, - заявил Пинчер.

При этом он отметил, что в прошлом году экспорт Великобритании в Украину увеличился более чем на 25%, и Великобритания инвестировала 105 млн долларов в украинскую экономику.

Также министр заявил, что среди британских компаний растет доверие к украинскому рынку.

”Мы добились действительно очень хорошего прогресса в наших новых двусторонних соглашениях, и я надеюсь, что мы сможем завершить работу над ними до 31 октября (до выхода Британии из ЕС - ред.)”, - отметил Пинчер.

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер (Christopher John Pincher) ранее заверил, что Великобритания намерена поддерживать евроатлантические амбиции Украины.

Конференция организована Ялтинской Европейской Стратегией в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука и проходит второй день в Мыстецьком Арсенале.

Ранее сообщалось, в закрытом режиме на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) со специальным номером выступила студия "Квартал-95", чем заинтересовала высокопоставленных гостей. В частности, Владимир Зеленский на сцене спародировал самого себя, чем рассмешил публику.