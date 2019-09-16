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НБУ в 2020 году перечислит в казну 41 млрд. грн

НБУ в 2020 году перечислит в казну 41 млрд. грн
16:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Проект госбюджета после подтверждения советом НБУ учитывает 41 млрд. грн. прибыли за 2019 год.

Правительственный проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает перечисление Национальным банком в казну не менее 40,709 миллиарда гривень из прибыли за 2019 год.

Как говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады, средства будут перечислены после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности регулятора и формирования резервов. Отмечается, что средства будут перечислены в соответствии с графиком, установленным Министерством финансов.

Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект о госбюджете Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 триллиона гривень, расходы - 1,170 триллиона гривень, предельный объем дефицита – на 95 миллиардов гривень, или 2,09% ВВП.

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Проект построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 гривни за доллар, однако в октябре правительство обещает доработать этот проект после обновления прогнозов. Представление проекта ожидается в пятницу, 20 сентября. В 2019 году Национальный банк перечислил в госбюджет часть своей прибыли за 2018 год в объеме 64,9 миллиарда гривень двумя траншами - в апреле и мае.

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НБУ, Гривна, Госбюджет, Кабмин, ВВП.
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