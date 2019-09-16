Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы Кабмина

Приоритетом Кабинета министров Украины на следующие несколько лет является создание конкуренции на отечественном рынке энергетики.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом, передает пресс-служба Кабмина.
"Будем рады, если частью этого и других украинских рынков будут и словацкие компании. Ведь Словакия – наш добрый сосед, с которой у нас есть общая история", - цитирует Гончарука пресс-служба Кабмина.
Как сообщалось ранее, новое правительство планирует, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.