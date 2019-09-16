Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы Кабмина

Новости Бизнеса:Кабмин обозначил приоритетом на следующие несколько лет создание конкуренции на рынке энергетики.

Приоритетом Кабинета министров Украины на следующие несколько лет является создание конкуренции на отечественном рынке энергетики.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом, передает пресс-служба Кабмина.

"Будем рады, если частью этого и других украинских рынков будут и словацкие компании. Ведь Словакия – наш добрый сосед, с которой у нас есть общая история", - цитирует Гончарука пресс-служба Кабмина.

Как сообщалось ранее, новое правительство планирует, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.