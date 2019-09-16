Не только "минималка": с 1 января может подняться прожиточный минимум

Кабинет министров должен сделать решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять примерно 4251 гривню.
Об этом говорится в законопроекте №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", обнародованном на портале Верховной Рады.
"Кабинету министров Украины осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять примерно 4251 гривню с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения", - говорится в документе.
Вместе с тем, в документе определено, что прожиточный минимум (ПМ) на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2020 года - 2027 гривень, с 1 июля - 2118 гривень, с 1 декабря - 2189 гривень.
Представлены также показатели повышения ПМ для основных социальных и демографических групп населения.
Напомним, минимальная зарплата в проект государственного бюджета-2020 года заложена на уровне 4723 гривень.