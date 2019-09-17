НБУ оценивает совет Приватбанка

Новости Бизнеса:НБУ провел предварительную оценку всех членов нового состава набсовета "Приватбанка".

Национальный банк Украины предварительно оценивает всех членов обновленного наблюдательного совета "ПриватБанка" пригодными для назначения.

Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, Нацбанк закончил собеседования со всеми членами наблюдательных советов, в том числе с набсоветом "ПриватБанка" - на прошлой неделе. "Решение нашей квалификационной комиссии, которое обычно является основой для решения комитета, еще не сформировано. Но, по предварительным оценкам, все члены наблюдательного совета "ПриватБанка" очень хорошо прошли тестирование и собеседование, и будут рекомендованы к утверждению", - сказала Рожкова.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

В состав обновленного набсовета банка под руководством экс-советника Казначейства США и эксперта Международного валютного фонда Шерон Иcки вошли Артем Шевалев, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик, Юлия Мецгер.