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Мы 100% правы: Порошенко назвал национализацию ПриватБанка законной

Мы 100% правы: Порошенко назвал национализацию ПриватБанка законной
17:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Национализация Приватбанка осуществлялась с точки зрения защиты интересов государства, защиты интересов 20000000 вкладчиков банка.

 Это было элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований.

Он сообщил, что сегодня следователи ГБР задавали вопрос о национализации Приватбанка.

Петр Порошенко подчеркнул, что действия в вопросе национализации банка осуществлялись с точки зрения защиты интересов государства и 20000000 вкладчиков ПриватБанка.

"На сегодняшний день господин Портнов и его камарилья собираются делать давление через Государственное бюро расследований", - отметил он.

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"Мы 100% правы. Закон точно на нашей стороне. Национализация была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег. Но почему Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы этим заниматься не хотят ", - заявил пятый президент Украины.

Петр Порошенко также отметил, что связывает сегодняшнее событие с событиями обыска в бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сожжение машины ее детей, давления на ее семью.

"Мы ничего не боимся", - заявил он.

По его словам, также следователи задавали вопросы об обстоятельствах проведения совещания в Администрации президента, на которой обсуждали те риски и угрозы, которые появились для страны в связи с принятием пресловутого решения Окружным судом по ренационализации или отмене национализации Приватбанка.

"Мы твердо убеждены в своей правоте", - подчеркнул Петр Порошенко.

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ПриватБанк, Петр Порошенко, Европейская солидарность, Вкладчики ПриватБанка.
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