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Порошенко: Замена ЦИК может быть связана с выборами на оккупированных территориях

Порошенко: Замена ЦИК может быть связана с выборами на оккупированных территориях
18:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко увязывает обновление ЦИК с планами провести выборы в ОРДЛО на условиях РФ.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявляет, что полное обновление состава Центральной избирательной комиссии может быть связано с перспективой проведения выборов на неподконтрольных правительству территориях на востоке страны без предусмотренных минскими соглашениями условий обеспечения их безопасности, то есть на условиях РФ.

"Мотивы решения следует все же искать не в прошлом, а в будущем. Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности минских соглашений они могут состояться на российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, голосуя за освобождение прежнего состава ЦИК, парламентское большинство "выстрелило себе в ногу" и поставила под сомнение легитимность и президента, и парламента.

"Ведь комиссия, не проработала и года, безупречно провела две избирательные кампании. Международные организации и наблюдатели выборы президента и ВР признали соответствующими европейским стандартам", - отметил Порошенко, поблагодарив членов ЦИК за проведение двух честных выборов в 2019 году.

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Ранее в пятницу Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центризбиркома.

В сентябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в законодательство, увеличив количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. После этого парламент назначил 14 новых членов ЦИК. Все фракции и группы Верховной Рады VIII созыва делегировали своих представителей, за исключением "Оппозиционного блока".

10 сентября 2019г президент Украины внес в парламент представление об увольнении всех членов ЦИК. 11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту поддержать его.

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Верховная Рада, ЦИК, Петр Порошенко, ОРДЛО, Европейская солидарность.
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