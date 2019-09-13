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В "Слуге народу" приоткрыли тайну о кандидатах в ЦИК

В "Слуге народу" приоткрыли тайну о кандидатах в ЦИК
15:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:На вопрос, есть ли в их списке действующие народные депутаты, глава фракции ответил, что таких нет.

В будущий состав Центральной избирательной комиссии "Слуга народа" будет избрать из 35 кандидатур.

Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия.

Депутат акцентирует, что из 35 кандидатов нужно выбрать людей, которые будут выглядеть хорошо с профессиональной точки зрения, также они должны защищать интересы избирателей.

Арахамия завил, что они готовы работать в "турбо-режиме" дабы успеть сделать предложения в короткие сроки.

Народный депутат не разглашает списки избирателей, но подчеркнул, что действующих депутатов и "шорт-листе" нету.

Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)

Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва предложила квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в связи с увольнением нынешнего состава, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Все по теме:

ЦИК, Нардеп, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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