В "Слуге народу" приоткрыли тайну о кандидатах в ЦИК

Новости Украины:На вопрос, есть ли в их списке действующие народные депутаты, глава фракции ответил, что таких нет.

В будущий состав Центральной избирательной комиссии "Слуга народа" будет избрать из 35 кандидатур.

Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия.

Депутат акцентирует, что из 35 кандидатов нужно выбрать людей, которые будут выглядеть хорошо с профессиональной точки зрения, также они должны защищать интересы избирателей.

Арахамия завил, что они готовы работать в "турбо-режиме" дабы успеть сделать предложения в короткие сроки.

Народный депутат не разглашает списки избирателей, но подчеркнул, что действующих депутатов и "шорт-листе" нету.

Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва предложила квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в связи с увольнением нынешнего состава, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.