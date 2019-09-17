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Новый закон может навредить горнодобывающей отрасли

Новый закон может навредить горнодобывающей отрасли
12:40 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости Бизнеса:В случае принятия нового закона Украина может потерять в экспорте железной руды.

Принятие законопроекта №1210 приведет к потере для украинских производителей трех четвертей экспорта железорудного сырья в случае падения мировых цен. Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков после совещания в ГФС, посвященного вопросу изменения ставок рентных платежей. "Даже работники фискальной службы признают, что принятие законопроекта в нынешнем виде фактически включит режим автопотопления отрасли в условиях снижения цен на мировом рынке. А мы все ожидаем, что рынки пойдут на спад уже в следующем году", – отметил он. А.Каленков выразил уверенность, что в случае принятия законопроекта №1210 финансовые потери украинского государства значительно превысят поступления от повышенных ставок рентных платежей.

"Остановится часть производства, поскольку мы потеряем китайский и большую часть европейского рынка. То есть фактически мы потеряем 75% всего нашего экспорта ЖРС. Под вопросом стоит более 2 млрд долл. валютной выручки", – подчеркнул он. Как отметил президент "Укрметаллургпрома", поскольку затраты на горнорудных предприятиях носят условно-постоянный характер, то единственным способом справиться с растущими затратами для ГОКов неизбежно станет увольнение сотрудников.

"Естественно, все наши предприятия социально-ответственные, и они будут прибегать к увольнениям в самой последней ситуации. Но мы все должны понимать, что под вопросом стоят работники всей отрасли. Только в Кривом Роге на ГОКах работают 50 тысяч человек и 80 тысяч в смежных отраслях в этом регионе. Таким образом, необдуманное принятие законопроекта поставит под вопрос рабочие места всех этих людей", – отметил А.Каленков.

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Citigroup Inc. прогнозирует падение цен на железную руду в долгосрочной перспективе, поскольку влияние ослабления спроса в Китае, который является основным покупателем, будет более чем компенсировать рост потребления, наблюдаемый на других развивающихся рынках, включая Индию. По прогнозам Citigroup, цены на руду в текущем году застынут на "эталонных" 90 долларов/тонну, а затем, к концу 2020 года, упадут до 75 долларов/тонну и продолжат снижение до 55 долларов/тонну.

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Экспорт, ГФС, "Укрметаллургпром", Александр Каленков, ЖРС.
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