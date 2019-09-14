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Чиновника ГФС Закарпатья взяли на взятке

Чиновника ГФС Закарпатья взяли на взятке
17:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Сотрудники СБУ задержали чиновника в ресторане когда тот, получал взятку.

На Закарпатье СБУ задержала на взятке чиновника Государственной фискальной службы. Об этом пресс-центр спецслужбы.

"Старшего ревизора-инспектора управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Закарпатской области разоблачила на взятке СБУ", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал 700 евро от иностранца за получение им статуса физического лица - предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода.

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Правоохранители задержали ревизора-инспектора, согласно ст. 208 УПК Украины, в загородном ресторане во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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СБУ, Взятка, Закарпатье, ГФС.
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