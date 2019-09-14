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В порту "Черноморск" задержали наркодилера

В порту "Черноморск" задержали наркодилера
15:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Гражданина Турции задержали за сбыт наркотиков на территории Омана.

В морском порту "Черноморск" (Одесская обл.) пограничники задержали иностранца, который разыскивается Интерполом за сбыт наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Одесского погранотряда Южного регионального управления Госпогранслужбы, гражданин Турции задержан в ночь на 14 сентября. Как отмечается, мужчина разыскивается за сбыт наркотиков правоохранителями Омана.

О случившемся проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола (Киев). Задержанный передан Нацполиции.

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Как сообщалось ранее, в Одесской области задержана женщина, убившая свою пожилую мать кувалдой.

Кроме этого, в полицию Одесской области обратилась жительница одного из сел, которая сообщила, что ее знакомый позвонил ей по телефону и грозит покончить с собой.

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Все по теме:

Наркотики, Интерпол, Задержание, Одесская область, Порт "Черноморск".
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