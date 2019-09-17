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В Украине значительно выросли запасы угля

В Украине значительно выросли запасы угля
14:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Запасы угля на складах ТЭС за неделю увеличились, но они ниже прошлогодних на 45%.

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 17 сентября составляют 923,2 тыс. тонн, что на 23,3% (174,6 тыс. тонны) больше чем неделю назад, 9 сентября, но на 45,1% (на 759,5 тыс. тонн) ниже запасов на аналогичную дату 2018 года, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС за неделю увеличились на 5,3% (на 12,7 тыс. тонн) – до 253,8 тыс. тонн. Это на 22,3% выше (на 46,9 тыс. тонн), чем годом ранее. Запасы угля газовой группы за неделю увеличились на 32% (161,9 тыс. тонн) – до 669,4 тыс. тонн. Данный объем запасов в 2,2 раза (или на 806,4 тыс. тонн) меньше прошлогоднего.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 128 тыс. тонн, что на 6,1% (7,4 тыс. тонн) больше запасов 9 сентября этого года, и в 2,3 раза (на 168,4 тыс. тонн) меньше, чем 17 сентября 2018 года.

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Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

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Уголь, Донбасс, ТЭС, Запасы угля.
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