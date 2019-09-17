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Выпуск продукции "Электростали" сокращен: названа причина

Выпуск продукции "Электростали" сокращен: названа причина
10:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: elstal.com.ua

Новости Бизнеса:"Электросталь" за 8 мес. сократила выпуск продукции в 3 раза из-за простоев.

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-июле 2019 года сократило выпуск непрерывнолитой заготовки в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 72 тыс. тонн.

Как сообщил представитель "Электростали", с января по середину марта предприятие полностью простаивало и частично возобновило работу с середины марта текущего года, в настоящее время работает на треть мощности или меньше.

При этом в августе было произведено 10 тыс. тонн заготовки, в июле - также 10 тыс. тонн, в июне - 14 тыс. тонн, в мае - 10 тыс. тонн, в апреле - 17 тыс. тонн, в марте - 11 тыс. тонн.

Ранее причиной сложившейся ситуации называли рост цен на лом черных металлов, что делало невыгодным производство продукции.

"Электросталь" в 2018 году сократила производство непрерывнолитой заготовки на 34,2% по сравнению с 2017 годом - до 289 тыс. тонн.

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Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".

ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции: сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.

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Донбасс, Электросталь.
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