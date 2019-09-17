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Рекорды Украины: импорт картошки превысил все показатели за годы независимости

Рекорды Украины: импорт картошки превысил все показатели за годы независимости
19:54 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Стоимость поставок в Госстате оценили в $800 тысяч.

В августе 2019 года Украина импортировала 4,3 тыс. тонн картофеля на $795 тыс. Такие данные приводит Государственная служба статистики. Это абсолютный рекорд поставок корнеплода из-за границы за всю историю независимости.

Руководитель департамента аналитики агентства Шувар-инфо Татьяна Гетьман при этом отметила, что указанные объемы соответствуют годовым объемам импорта.

По ее словам, в предыдущие 2 сезона у нас был неплохой урожай картофеля. И за год импорт не превышал 3,5 тыс. тонн. Даже в плохие времена, когда урожай страдал из-за погоды, импорт не превышал 15-18 тыс. тонн. Но даже в такие периоды Украина никогда не покупала заграничный овощ в августе. Поскольку традиционно в это время отмечается пиковое предложение картофеля украинского производства.

Вместе с тем, отмечают в Шувар-инфо, оптовые цены на картофель начали опускаться. И хотя сейчас они в втрое выше прошлогодних показателей, за минувшие 2 недели овощ подешевел с 9,5 до 8,5 грн./кг.

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Отметим также, что опрошенные UBR.ua эксперты заверили, что дефицит картофеля Украине не грозит. А нынешние цены объясняются поздним сбором урожая, а также попытками трейдеров удержать высокую ценовую планку.

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Украина, Рекорд, Импорт, Картофель, Картошка.
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