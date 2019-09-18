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Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским

Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским
07:00 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Дэвид Мелпас был в Киеве с 22 по 24 августа, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским и его командой приоритеты экономических реформ.

Президент Всемирного банка Дэвид Мелпас в ходе недавнего визита в Украину призвал президента Владимира Зеленского к проведению реформ. Об этом Мелпас заявил во вторник, выступая в вашингтонском Институте Петерсона.

“Я был в Киеве с 22 по 24 августа, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой приоритеты экономических реформ ... Я призвал его как можно скорее перейти к осуществлению реформ, особенно уделяя внимание тем, что вскоре принесут пользу людям посредством либерализации”, — сказал он.

По словам Мелпаса, Зеленский “подтвердил несколько основных направленных на достижение роста мероприятий — проведение земельной реформы, либерализация сектора природного газа, демонополизация государственных предприятий и банковской сферы, уважение по отношению к независимости центрального банка”.

При этом глава ВБ подчеркнул особую важность проведения земельной реформы.

Мелпас также высказал мнение, что популярность нового украинского президента может способствовать быстрому экономическому росту в Украине. “Популярность Зеленского дает ему возможность поставить Украину на путь быстрого и устойчивого (экономического) роста”, — добавил Мелпас.

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Напомним, в конце августа Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом.

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Киев, Беседа, Владимир Зеленский, Дэвид Мелпас, Встреча Мелпаса и Владимира Зеленского, Глава Всемирного банка.
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