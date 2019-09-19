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В ЕБРР назвали сумму инвестиций в Украину в 2019 году

В ЕБРР назвали сумму инвестиций в Украину в 2019 году
11:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в текущем году превысили $1 млрд.

Об этом сообщил вице-президент ЕБРР Алан Пию на встрече с журналистами.

"На этой неделе, по случайному совпадению, наши инвестиции в страну в 2019 году превысили $1 млрд в текущем году… И до конца года мы собираемся инвестировать еще больше", - заявил Пию.

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"Этого, возможно, недостаточно, но это явно не незначительная сумма инвестиций в страну", – отметил Пию.

Он также добавил, что за последний год побывал в Украине шесть раз. Пию подчеркнул, что ЕБРР знает Украину "в деталях": "Мы работаем не только в Киеве, но во всех регионах. Работаем с городами, с украинскими компаниями… Мы не те люди, кто прилетает из Лондона или других мест и смотрит на Украину из окон пятизвездочных отелей", - отметил он.

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ЕБРР, Европейский Банк реконструкции и развития, Инвестиции в Украину, Алан Пию.
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