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ЕБРР готово помочь украинским банкам с кредитами для фермеров

ЕБРР готово помочь украинским банкам с кредитами для фермеров
16:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:ЕБРР рассматривает возможность оказания помощи украинским банкам с кредитованием фермеров после запуска в Украине рынка земли.

Об этом на встрече с журналистами сообщил вице-президент ЕБРР Алан Пию. "Мы интенсивно работаем со Всемирным банком и Европейским Союзом, чтобы понять, какие продукты мы сможем предложить украинским банкам для того, чтобы финансировать транзакции, которые появятся в результате земельной реформы", – сказал он.

Пию отметил, что в первый год после запуска в Украине земельной реформы ожидаются транзакции, связанные с куплей-продажей 2-3 млн гектаров земли. В этой связи украинским банкам нужна будет поддержка, ибо они неохотно дают займы аграриям, добавил он.

"Очень сложно осуществлять безопасное кредитование в этой сфере. Поэтому ЕБРР может сыграть важную роль в инициировании финансирования для людей, которым действительно нужна эта земля", – сказал Пию.

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По его словам, как один из вариантов ЕБРР может предложить украинским банкам что-то вроде субсидий, которые позволят снизить ставку на кредитные займы на покупку земли.

"Возможно, это и не будет 5%-ставка, однако здесь само государство может сыграть очень полезную роль – или снизить процентную ставку, или дать банкам гарантии, чтобы они чувствовали себя безопасно, давая людям кредиты на покупку земли", – сказал Пию.

Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Изначально новый Кабмин предполагал запустить рынок земли 1 июля следующего года, но потом сроки решили продлить и провести большую подготовительную работу.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, по новой модели купить землю сможет только собственник в украинской юрисдикции.

В августе Гончарук заявил, что правительство совместно с Нацбанком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, и взять кредит можно будет под 14-15% в гривне.

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19 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабмин за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5%, чтобы после открытия рынка земли они смогли на равных условиях с крупным бизнесом поучаствовать в покупке участков.

Ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины и Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

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Нацбанк, ЕБРР, Алексей Гончарук, Алан Пию.
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