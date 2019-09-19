Сенниченко назначен главой Фонда госимущества

Новости Бизнеса:На заседании в четверг депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Сенниченко главой ФГИ.

Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.

Как передает корреспондент, за такое решение на заседании в четверг проголосовали 238 народных депутатов.

Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде "Евразия", был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора "Укрпошта", а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов "ProZorro.Продажи".

Сегодня Верховная Рада также приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (№ 1066).