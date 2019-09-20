НБУ рассказал, сколько украинских гособлигаций купили иностранцы

Новости Бизнеса:Нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 89 млрд грн. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов остался на уровне 11% от общего объема в обороте.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) вырос на 1,2 млрд грн, или на 1,3%, - до 89,3 млрд грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года текущий объем вложений нерезидентов в государственные бумаги вырос на 82,9 млрд грн, или в 14 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов остался на уровне 11% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Напомним, Национальный банк Украины подтверждает отказ согласовать кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка и 1 из 9 членов набсовета Укрэксимбанка и ожидает от правительства и Верховной Рады новых кандидатур для завершения формирования набсоветов госбанков, говорится в сообщении центробанка в четверг.