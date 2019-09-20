Курс валют на 20 сентября: гривна укрепилась на фоне всех валют, кроме рубля

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины на пятницу, 20 сентября установил курс гривны по отношению ко всем валютам.

На 20 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 сентября установлены на таком уровне:

24.617559 грн за доллар;

27.244253 грн за евро;

0.383330 грн за российский рубль;

30.702939 грн за фунт стерлингов;

16,72 грн за австралийский доллар;

6,27 грн за польский злотый;

4,32 грн за турецкую лиру.

По сравнению с 19 сентября курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого — вырос.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 17 сентября составил 306.6 млн в долларовом эквиваленте в том числе $267.6 млн.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.