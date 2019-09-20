В Украине запускают технологию биометрической оплаты покупок

Новости Бизнеса:Главным преимуществом биометрической идентификации- является избавление от необходимости помнить логины, пароли и пин-коды.

Об этом рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

"Сегодня человек на каждом шагу сталкивается с необходимостью использовать уникальные и надежные комбинации с цифрами, буквами в разных регистрах и специальными символами, запомнить которые практически невозможно. Приходится записывать куда-то - а это неудобно и небезопасно", - сказала Коробкова.

Она отметила, что такая идентификация значительно упрощает процедуру платежа, но остается вопрос ее надежности - способности точно распознать клиента и отличить подмену.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" и платежная система Visa запускают в Украине технологию биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек, благодаря которой покупатели могут оплачивать товары "лицом".