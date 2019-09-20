Работники Никопольского завода ферросплавов пикетируют офис "ПриватБанка"

Новости Украины:Работники завода требуют погашения заработной платы, без которой они остались в результате выполнения заводом мирового соглашения о погашении рефинансирования.

Работники Никопольского завода ферросплавов, который в начале сентября досрочно выполнил мировое соглашение и погасил задолженность "ПриватБанка" по рефинансированию в период до его национализации, устроили пикет возле центрального офиса банка в Днепре.

Как сообщили в пресс-службе банка, 20 сентября с 7:45 утра 10 автобусов с рабочими завода окружили здание, и на текущий момент возле банка проводят акцию около 500 человек.

По информации пресс-службы, работники завода требуют погашения заработной платы, без которой они якобы остались в результате выполнения заводом мирового соглашения о погашении рефинансирования Национального банка Украины.

Банк, в свою очередь, сообщил рабочими, что завод был поручителем по кредитам рефинансирования, полученным собственниками банка до его национализации, когда банк и завод принадлежали одной группе собственников.

"ПриватБанк" не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организованный пикет как еще одну попытку давления", - подчеркнули в банке.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Никопольский завод ферросплавов (г. Никополь, Днепропетровская обл.) - крупнейший украинский производитель ферросплавов. Около 75% продукции завода идёт на экспорт.

В мае 2018 года НБУ подал в суд иск об обращении взыскания на имущество завода, которое было передано в залог под рефинансирование "ПриватБанка" до его национализации.

В августе 2019 года суд утвердил мировое соглашение между НБУ и заводом, согласно которому последний обязывался погасить задолженность банка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

В начале сентября завод досрочно выполнил обязательства перед НБУ.