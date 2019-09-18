Под Администрацией президента произошел пикет

Новости Украины:Под окнами президента Украины произошли стычки между обманутыми инвесторами и правоохранителями.

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве произошли стычки протестующих инвесторов в строительстве с правоохранителями.

Из слов заместителя руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яны Семенюк: "Под АП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую".

"Инвесторы хотели зайти в здание, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет, нарушений не зафиксировано".

По словам Павла Коробчука, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать какое-то заявление президенту Владимиру Зеленскому.

Это первый подобный случай со времени, когда Банковую открыли для обычных граждан после избрания президентом Зеленского.