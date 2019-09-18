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Вакарчук обратился к Зеленскому по поводу кандидатов в ЦИК

Вакарчук обратился к Зеленскому по поводу кандидатов в ЦИК
12:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Фракция "Голос" в Верховной Раде предложила кандидатуру Андрея Гевко в новый состав Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, Святослав Вакарчук попросил президента Украины Владимира Зеленского обнародовать список кандидатов, который он намерен подать на утверждение в парламент.

"Мы вынуждены были по закону в однодневный срок подать свою кандидатуру, что мы и сделали. Мы подали кандидатуру господина Андрея Гевко, как своего кандидата", - заявил лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук на пленарном заседании парламента в среду.

Он подчеркнул, что "Голос" ожидает от других фракций и главы государства открытости и прозрачности в вопросе формирования нового состава ЦИК, напомнив, что президент должен был в течение трёх дней определиться со списком претендентов.

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"Мы хотели бы ознакомиться с их биографиями, узнать, кто эти люди, пообщаться с ними", - сказал Вакарчук.

"Если у нас государство в смартфоне, давайте в смартфоне, или в Фейсбуке сделаем заявление. Но нам надо идти к прозрачности", - добавил он.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

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Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук, Фракция Голос.
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