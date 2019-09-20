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Пятница, 20.09.2019
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Гончарук пообещал сделать украинский бизнес проще и дешевле

Гончарук пообещал сделать украинский бизнес проще и дешевле
20:38 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук сообщил, что Правительство заинтересовано в уменьшении давления на предпринимателей.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук развеял мифы о законопроекте №1053-1.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"Отныне чек в телефоне станет нормой. Это защитит нас с вами как потребителей и облегчит жизнь предпринимателям", - заявил глава Правительства.

Гончарук сообщил, что законопроект №1053-1 по поводу регистраторов расчетных операций в некоторой мере "оброс мифами и слухами".  При этом он отметил, что действующее законодательство заинтересовано только в уменьшении давления на предпринимателей, и подчеркнул, что соответствующие законопроекты были приняты Радой днями ранее.

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По словам Гончарука, применение регистраторов расчетных операций станет проще и дешевле для предпринимателей.

Премьер успокоил всех предпринимателей: I и II группы никак не пострадают.

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Верховная Рада, Кабмин, Алексей Гончарук.
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