Гончарук пообещал сделать украинский бизнес проще и дешевле

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук развеял мифы о законопроекте №1053-1.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
"Отныне чек в телефоне станет нормой. Это защитит нас с вами как потребителей и облегчит жизнь предпринимателям", - заявил глава Правительства.
Гончарук сообщил, что законопроект №1053-1 по поводу регистраторов расчетных операций в некоторой мере "оброс мифами и слухами". При этом он отметил, что действующее законодательство заинтересовано только в уменьшении давления на предпринимателей, и подчеркнул, что соответствующие законопроекты были приняты Радой днями ранее.
По словам Гончарука, применение регистраторов расчетных операций станет проще и дешевле для предпринимателей.
Премьер успокоил всех предпринимателей: I и II группы никак не пострадают.