Гончарук пообещал сделать украинский бизнес проще и дешевле

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук сообщил, что Правительство заинтересовано в уменьшении давления на предпринимателей.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук развеял мифы о законопроекте №1053-1.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"Отныне чек в телефоне станет нормой. Это защитит нас с вами как потребителей и облегчит жизнь предпринимателям", - заявил глава Правительства.

Гончарук сообщил, что законопроект №1053-1 по поводу регистраторов расчетных операций в некоторой мере "оброс мифами и слухами". При этом он отметил, что действующее законодательство заинтересовано только в уменьшении давления на предпринимателей, и подчеркнул, что соответствующие законопроекты были приняты Радой днями ранее.

По словам Гончарука, применение регистраторов расчетных операций станет проще и дешевле для предпринимателей.

Премьер успокоил всех предпринимателей: I и II группы никак не пострадают.