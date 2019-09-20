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Диджитализация страны: Рада приняла закон о введении электронного чека

Диджитализация страны: Рада приняла закон о введении электронного чека
16:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:president.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада Украины приняла закон о введении электронного чека при оплате товаров или услуг

За принятие законопроекта №1053-1 о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг во втором чтении проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту, сообщил, что данный закон призван прекратить использование схем крупного бизнеса по уклонению от налогообложения с использованием ФОПов.

"Это законопроект о борьбе с контрабандой, о прекращении использования крупным бизнесом единого налога для уклонения от налогообложения. Также законопроект предусматривает применение электронного чека, то есть простую систему учета операций через смартфон, которая должна потом заменить регистратор расчетных операций. Но мы не настаиваем на вынужденной замене, эти две системы могут существовать параллельно сколько угодно", - сказал Гетманцев.

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Закон также предусматривает введение так называемого "кэшбека"— возмещения покупателям/потребителям 100% стоимости приобретенных товаров, работ или услуг, если они подали жалобу о нарушении продавцом установленного порядка проведения расчетных операций и в ходе проверки контролирующего органа было подтверждено наличие такого нарушения.

Гетманцев сообщил, что во время подготовки документа ко второму чтению был увеличен лимит оборота для физлиц-предпринимателей второй группы налогообложения с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, а минимальная сумма для жалобы по "кешбеку" увеличена со 100 грн до 850 грн.

Также, по словам Гетманцева, отныне является необязательным сохранять на каждой точке продажи оригиналы документов об учете товаров, также отсрочено применение штрафных санкций за нарушение граничных терминов регистрации акцизных накладных.

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект предусматривает введение программных РРО (субъекты хозяйствования смогут выбирать, какой РРО использовать: классический или программный); упрощение процедуры регистрации РРО (она будет происходить в электронном кабинете путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО); удешевление процесса применения РРО; фискализацию расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции.

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Законом предусматривается также повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставления услуг путем внедрения источников возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

10 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект об электронном чеке.

В сентябре 2018 года ГФС запустила в тестовом режиме информационную систему для онлайн-регистрации расчетных операций E-Receipt, которая позволяет плательщикам зарегистрировать кассу и кассиров в режиме онлайн.

С мая 2017 года в Украине пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.

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Верховная Рада, Закон, Электронный чек, Даниил Гетманцев, Детинизация.
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