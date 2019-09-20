Верховная Рада внесла в порядок дня закон о ГБР

Новости Украины:Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

За включение в повестку дня сессии проектов законов "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР (№№ 2116 и 2116-1) проголосовали 250 народных депутатов.

Также ВР включила в повестку дня сессии законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период" (№ 1224). За данное решение проголосовали 296 народных депутатов.

17 сентября Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии президентский проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований (№2116).

Директор ГБР Роман Труба заявил, что этот законопроект позволит превратить бюро в мощный правоохранительный орган. ГБР предлагается предоставить статус правоохранительного органа, а не центрального органа исполнительной власти. Кроме того, законопроектом предлагается увеличить количество терруправлений и предоставить ГБР право решать, где они должны быть расположены.

Проектом предлагается предоставить ГБР полномочия избирать всех своих работников, включая руководителей. Сейчас, по действующему законодательству, работников бюро избирает внешняя комиссия.