Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины

Народные депутаты на пятничном пленарном заседании изменили график своей работы. Об этом сообщает корреспондент.
Верховная Рада 231 голосами приняла постановление "О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии ВРУ ІХ созыва". За постановление проголосовали 227 депутатов "Слуги народа" и еще 4 внефракционных нардепов. Другие фракции не стали поддерживать это решение.
Постановлением предусматривается изменение работы нардепов в период 2-4 октября. Ранее в эти дни планировалась работа в комитетах Рады, а по итогам принятого постановления народные депутаты запланировали себе пленарные заседания. Работа в комитетах, вместо пленарных заседаний, назначена на период с 7 по 11 октября. По словам председателя "Слуги народа" Давида Арахамии, изменение графика позволит увеличить продуктивность работы Рады.
Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончарук в свою очередь выразил мнение, что "Слуга народа" хочет "получить власть в Киеве", назначив внеочередные местные выборы на 8 декабря. Кроме этого, Гончарук также посетовал, что на этот период запланирована работа Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы.
На запланированном пленарном заседании, согласно повестке дня, будут рассматриваться изменения в законе о столице, а время для остальных законопроектов было сокращено.
Напомним, сегодня был представлен проект бюджета на 2020 год, который был поддержан к рассмотрению большинством голосов нардепов.