Скачать
Пятница, 20.09.2019
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет

Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины

Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
12:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Голосов "Слуги народа" хватило для изменения графика работы Верховной Рады на начало октября.

Народные депутаты на пятничном пленарном заседании изменили график своей работы. Об этом сообщает корреспондент.

Верховная Рада 231 голосами приняла постановление "О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии ВРУ ІХ созыва". За постановление проголосовали 227 депутатов "Слуги народа" и еще 4 внефракционных нардепов. Другие фракции не стали поддерживать это решение.

Постановлением предусматривается изменение работы нардепов в период 2-4 октября. Ранее в эти дни планировалась работа в комитетах Рады, а по итогам принятого постановления народные депутаты запланировали себе пленарные заседания. Работа в комитетах, вместо пленарных заседаний, назначена на период с 7 по 11 октября. По словам председателя "Слуги народа" Давида Арахамии, изменение графика позволит увеличить продуктивность работы Рады.

Формирование состава ЦИК в Раде отложили на октябрь

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончарук в свою очередь выразил мнение, что "Слуга народа" хочет "получить власть в Киеве", назначив внеочередные местные выборы на 8 декабря. Кроме этого, Гончарук также посетовал, что на этот период запланирована работа Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы.

На запланированном пленарном заседании, согласно повестке дня, будут рассматриваться изменения в законе о столице, а время для остальных законопроектов было сокращено.

Напомним, сегодня был представлен проект бюджета на 2020 год, который был поддержан к рассмотрению большинством голосов нардепов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, "Слуга народа", Закон о столице.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Карпатские горы вновь покрывает &quot;осенний&quot; снег (Фото)
Карпатские горы вновь покрывает "осенний" снег (Фото)
Замок из &quot;Аббатства Даунтон&quot; сдают в аренду (Фото)
Замок из "Аббатства Даунтон" сдают в аренду (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь