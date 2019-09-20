Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины

Новости Украины:Голосов "Слуги народа" хватило для изменения графика работы Верховной Рады на начало октября.

Народные депутаты на пятничном пленарном заседании изменили график своей работы. Об этом сообщает корреспондент.

Верховная Рада 231 голосами приняла постановление "О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии ВРУ ІХ созыва". За постановление проголосовали 227 депутатов "Слуги народа" и еще 4 внефракционных нардепов. Другие фракции не стали поддерживать это решение.

Постановлением предусматривается изменение работы нардепов в период 2-4 октября. Ранее в эти дни планировалась работа в комитетах Рады, а по итогам принятого постановления народные депутаты запланировали себе пленарные заседания. Работа в комитетах, вместо пленарных заседаний, назначена на период с 7 по 11 октября. По словам председателя "Слуги народа" Давида Арахамии, изменение графика позволит увеличить продуктивность работы Рады.

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончарук в свою очередь выразил мнение, что "Слуга народа" хочет "получить власть в Киеве", назначив внеочередные местные выборы на 8 декабря. Кроме этого, Гончарук также посетовал, что на этот период запланирована работа Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы.

На запланированном пленарном заседании, согласно повестке дня, будут рассматриваться изменения в законе о столице, а время для остальных законопроектов было сокращено.

Напомним, сегодня был представлен проект бюджета на 2020 год, который был поддержан к рассмотрению большинством голосов нардепов.