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Верховная Рада приняла закон, который позволит оптимизировать бюджетные расходы

Верховная Рада приняла закон, который позволит оптимизировать бюджетные расходы
14:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Рада поддержала проведение верификации и мониторинга получателей соцвыплат.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

За принятие законопроекта (№1231) проголосовали 254 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту, сообщил, что принятие данного документа позволит Министерству финансов определить проблемные аспекты в вопросах выплаты госпомощи и сообщить об этом в соответствующие органы.

"Это не законопроект о проверках пенсионеров, об отзыве субсидий, о том, что кто-то будет забирать деньги у социально незащищенных слоев населения для пополнения госбюджета. Если, к примеру, человек умер, а пенсия продолжает выплачиваться, то это несправедливо, и мы предлагаем не проверять, а только предоставить Минфину возможность запустить программное обеспечение, которое бы могло определять эти проблемные моменты и сообщать об этом в соответствующие органы. Система уже работает, но законопроект ее упорядочит", - отметил Гетманцев.

Присутствующая в Раде глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что ранее Минфин проводил верификацию соцвыплат, однако ее практическая реализация так и не состоялась в связи с принятием соответствующего решения суда.

"Минфин ранее уже делал такую верификацию, однако Конституционный суд принял решение, в связи с тем, что предыдущий парламент не создал условия, согласно которому Минфин без урегулирования на уровне закона процедуры работы с персонифицированными данными такую работу проводить не может, и несколько месяцев назад такая работа была приостановлена", - сказала Третьякова.

Законопроект о проведении верификации и мониторинге государственных выплат зарегистрирован в Раде 2 сентября и определен президентом Украины как неотложный.

В октябре 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным одно из положений Бюджетного кодекса, дающего Минфину право получать информацию, содержащую персональные данные.

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В ответ на это решение Минфин заявил о намерениях продолжать верификацию получателей государственных пособий, а также разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров законопроект, чтобы законодательно урегулировать этот процесс.

По данным Минфина, благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование минимум 14 млрд грн бюджетных средств.

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Верховная Рада, Украина, Законопроект, Минфин, Нардепы.
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