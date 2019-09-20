Верховная Рада приняла закон о нацстандартах

Новости Украины:Закон также предусматривает недопущение согласования проектов национальных стандартов с государственными органами, отмену отраслевой стандартизации.

Верховная Рада Украины приняла закон о приведении национальной системы стандартизации в соответствие с международной и европейской практиками.

За данное решение проголосовал 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу №1068 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона «О стандартизации» отмечается, что положения данного документа направлены на приведение национальной системы стандартизации в соответствие с международной и европейской практиками.

В частности, законом предполагается установить добровольность применения национальных стандартов; недопущение согласования проектов национальных стандартов с государственными органами; отмену отраслевой стандартизации, в связи с чем в течение 15 лет центральные органы исполнительной власти имеют право в соответствующих сферах деятельности и в пределах своих полномочий проверять, пересматривать свои отраслевые стандарты с целью перевода их на национальный уровень или на уровень предприятий, или отменять.

Подчеркивается, что согласно европейской практике, ссылки на определенные стандарты в актах законодательства, в частности, директивах Европейского Союза, являются единичными случаями. При этом применение соответствующих стандартов является обязательным. В законе предусмотрено, что ссылки на национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты в актах законодательства должны приводиться в крайних и обоснованных случаях, в частности, при определении обязательности применения соответствующих стандартов в актах законодательства ЕС. При этом должны приводиться обозначения соответствующих национальных или межгосударственных стандартов.

11 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона «О стандартизации». Данный законопроект зарегистрирован в Раде 29 августа и определен президентом Украины как неотложный.