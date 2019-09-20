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Рада приняла ключевой в сотрудничестве с МВФ закон о финуслугах

Рада приняла ключевой в сотрудничестве с МВФ закон о финуслугах
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Парламент Украины на пятничном заседании принял закон о защите прав потребителей финуслуг.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг, предусматривающий наделение регуляторов финрынка - НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.

Как передает корреспондент, законопроект поддержали 309 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно принятому законопроекту, в Кодекс об административных правонарушениях включаются нормы, определяющие нарушения прав потребителей финансовых услуг как состав административного правонарушения.

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Для всех финансовых учреждений-кредитодателей устанавливается единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре о потребительском кредите.

Для банков и небанковских финансовых учреждений вводятся одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

Принятие законопроекта о защите прав потребителей финансовых услуг является одними из условий сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

"Мы предлагаем изложить закон о рекламе в этом законе в такой форме, чтобы не было недобросовестной рекламы. То есть ни финансовые компании, ни физические и юридические лица от имени финансовых компаний не могут предоставлять нечестную рекламу относительно финансовых услуг", - сказал, представлял в парламенте законопроект №1085-1 заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция партии "Слуга народа").

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Как сообщила пресс-служба НБУ на странице регулятора в Facebook со ссылкой на первого замглавы Нацбанка Екатерину Рожкову, законопроект о защите прав потребителя является одним из самых важных для работы финансового сектора.

Рожкова объяснила, что эта инициатива позволит прекратить практику предоставления финорганизациями обманчивой информации о своих услугах, такой как скрытые комиссии и ставки. Она уверена, что построение эффективного и стабильного финансового рынка невозможно без высокого уровня доверия к нему со стороны потребителей.

Напомним, сегодня был представлен проект бюджета на 2020 год, который был поддержан к рассмотрению большинством голосов нардепов.

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Верховная Рада, Кредит, Финансовый рынок, финуслуги, Потребители финуслуг.
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