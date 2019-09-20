Верховная Рада выбрала главу своего Аппарата

Новости Украины:Новым главой Аппара ВР стал вячеслав Штучный.

На заседании Верховной Рады 20 сентября было принято решение, назначить главой Аппарата парламента Вячеслава Штучного.

Из 401 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, за поддержание этого решение проголосовало 340.

Решение принималось без обсуждения.

Как сообщалось ранее, народные депутаты на пятничном пленарном заседании изменили график своей работы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Коляду с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области.

Ранее, Верховная Рада Украины сегодня будет работать над наиболее фантастическими законами, в частности, над законопроектом об отмене паевого взноса. Об этом в колуарах заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.