Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине

Новости Украины:Президент уволил главу РГА, которого ранее восстановил по решению суда.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Коляду с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области.

Соответствующее распоряжение №315/2019-рп обнародовано на сайте главы государства.

"Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в документе.

Как известно, 31 августа Зеленский, выполняя решение Верховного суда от 15 августа 2019 года, возобновил на должности главу райадминистрации в Киевской области, которого в 2017 уволил Президент Петр Порошенко.

1 сентября 2017 года Порошенко уволил Виктора Коляду с должности председателя Кагарлыкской райгосадминистрации согласно ч. 10 ст. 118 Конституции, которая предусматривает, что в случае, если недоверие председателю РГА выразили две трети депутатов, Президент принимает решение об отставке председателя.