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Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения

Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
20:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:НКРСИ хочет запретить операторам списывать деньги со счетов пользователей, не предупредив их об этом.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), вывесила для публичного обсуждения проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг", предполагающий введения запрета на предоставление платных услуг без ведома пользователей.

Как отмечается в тексте документа, он вводит уточненное понятие "контент-ресурс" на замену термину "контент-услуги" с целью их разграничения от телекоммуникационных услуг.

Контент-ресурс - платная информационная, справочная, заказная, развлекательная или иная услуга, кроме услуги для нужд телевидения и радиовещания, предоставляемой исключительно на заказ или с согласия потребителя.

Кроме того, новые нормы предполагают предоставление услуги доступа к контент-ресурсу исключительно на заказ или с согласия потребителя с обязательным уточнением со стороны оператора согласия пользователя на заказ/получение таких услуг.

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При этом, согласие нужно будет получить в такой форме, чтобы его можно было зафиксировать оборудованием: голосовое или текстовое сообщение, сигналы тонового набора или код подтверждения.

Помимо этого операторам планируют запретить включать контент-услуги в тарифные планы.

Как отмечают в пресс-службе оператора - в течение последних трех лет в НКРСИ поступило более 1300 жалоб потребителей относительно предоставления им платных контент-услуг. А согласно пояснительной записке к документу, в 2018 году комиссия зафиксировала 549 таких жалоб.

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Оператор, НКРСИ.
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