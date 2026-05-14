Обвиненный в насилии экс-муж, одиночество и усыновление. Известная актриса ошарашила признанием после развода (видео)

Нестеренко впервые призналась, что бросила мужа-военного

Украинская актриса Анастасия Нестеренко впервые откровенно прокомментировала разрыв отношений со своим бывшим мужем Константином Темляком, которого в прошлом году бывшая девушка обвинила в домашнем насилии.

В интервью Маричке Падалко звезда сериала "Пограничники" поделилась подробностями личной жизни, рассказала о готовности к новым романам и неожиданных планах на будущее.

Официальное подтверждение разрыва случилось после того, как Анастасия опубликовала видео в TikTok, где назвала Константина бывшим мужем. Актриса призналась, что ожидала бурной реакции в сети, поскольку ранее не афишировала изменения в личной жизни из-за нежелания выносить личное на публику.

Комментируя расставание, инициатором которого стала она сама, Нестеренко лаконично отметила, что вышла из этих отношений, и "слава Богу".

Вышла, и слава Богу. Вот так скажу. Не буду комментировать Анастасия Нестеренко

Сейчас Анастасия не готова к новым серьезным обязательствам. Ей нравится ходить на свидания, флиртовать и наслаждаться ощущением того, что она никому ничего не должна. На данном этапе жизни актрисе сложно представить рядом с собой постоянного партнера или повторное замужество, поэтому она просто кайфует от одиночества.

Мне нравится флиртовать. Мне нравится вот это ощущение, что я никому ничего не должна. Вот эта легкость мне очень нравится. Сейчас мне трудно представить, что я снова женюсь, снова кто-то рядом со мной каждый день. Пока что я кайфую от того, что я сама Анастасия Нестеренко

Отвечая на вопрос о видении своей будущей семьи в 26 лет, Нестеренко призналась, что пока никак ее не представляет. Из-за сложностей с планированием нового брака у нее возникают самые разные мысли, включая сценарий, в котором она останется одна, заработает много денег и возьмет ребенка из детского дома. Анастасия подчеркнула, что очень хочет стать крутой мамой, ведь дети, оставшиеся без родителей, абсолютно точно заслуживают иметь настоящую семью.

У меня вообще очень, очень разные мысли были. Были мысли о том, что я буду сама, у меня будет очень много денег и я усыновлю или возьму ребенка из детского дома, ну и буду мамой очень крутой. Потому что, ну, просто дети, не имеющие родителей, заслуживают того, чтобы их иметь

Что известно о скандале с Темляком

В августе 2025 года бывшая девушка актера, фотограф Анастасия Соловьева, назвала Темляка "тираном, абьюзером и манипулятором" со склонностью к алкогольной и наркотической зависимости. Фотограф заявила о четырех годах физического и психологического насилия.

Вслед за заявлением Соловьевой всплыл еще один факт. Были обнародованы скриншоты интимной переписки Темляка от 2023 года с 15-летней девушкой (на тот момент несовершеннолетней певицей Manita). Актер присылал ей сообщения сексуального характера и склонял к отправке оголенных фото.

Актер публично признал вину в домашнем насилии. Он извинился передо всеми пострадавшими и заявил, что готов понести моральную и юридическую ответственность. На обвинения в совращении несовершеннолетней он публично не ответил.

В августе 2025 года Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статье 126-1 УК Украины ("Домашнее насилие"). Анастасия Соловьева была официально признана потерпевшей. Адвокаты также передали полиции материалы по факту развращения несовершеннолетних. Добавим, что с мая 2024 года Константин служит в батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр.

