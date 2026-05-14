Звинувачений у насильстві ексчоловік, самотність та усиновлення. Відома актриса приголомшила зізнанням після розлучення (відео)

Нестеренко вперше зізналася, що покинула чоловіка-військового

Українська актриса Анастасія Нестеренко вперше відверто прокоментувала розрив стосунків зі своїм колишнім чоловіком Костянтином Темляком, якого минулого року колишня дівчина звинуватила у домашньому насильстві.

В інтерв’ю Марічці Падалко зірка серіалу "Прикордонники" поділилася подробицями особистого життя, розповіла про готовність до нових романів та несподіваних планів на майбутнє.

Офіційне підтвердження розриву сталося після того, як Анастасія опублікувала відео в TikTok, де назвала Костянтина колишнім чоловіком. Актриса зізналася, що очікувала на бурхливу реакцію в мережі, оскільки раніше не афішувала зміни в особистому житті через небажання виносити особисте на публіку.

Коментуючи розставання, ініціатором якого стала вона сама, Нестеренко лаконічно зазначила, що вийшла із цих стосунків, і "слава Богу".

Вийшла, і слава Богу. Ось так скажу. Не буду коментувати Анастасія Нестеренко

Наразі Анастасія не готова до нових серйозних зобов’язань. Їй подобається ходити на побачення, фліртувати і насолоджуватися відчуттям того, що вона нікому нічого не винна. На даному етапі життя актрисі складно уявити поряд із собою постійного партнера або повторне заміжжя, тому вона просто кайфує від самотності.

Мені подобається фліртувати. Мені подобається ось це відчуття, що я нікому нічого не винна. Ось ця легкість мені дуже подобається. Зараз мені важко уявити, що я знову одружуюсь, знову хтось поруч зі мною кожного дня. Поки що я кайфую від того, що я сама Анастасія Нестеренко

Відповідаючи на запитання про бачення своєї майбутньої родини у 26 років, Нестеренко зізналася, що поки що ніяк її не представляє. Через складнощі з плануванням нового шлюбу у неї виникають різні думки, включаючи сценарій, в якому вона залишиться одна, заробить багато грошей і візьме дитину з дитячого будинку. Анастасія підкреслила, що дуже хоче стати крутою мамою, адже діти, які залишилися без батьків, абсолютно точно заслуговують мати справжню родину.

У мене взагалі дуже, дуже різні думки були. Були думки про те, що я буду сама, у мене буде дуже багато грошей і я всиновлю або візьму дитину з дитячого будинку, ну і буду мамою дуже крутою. Тому що, ну, просто діти, які не мають батьків, заслуговують на те, щоб їх мати.

Що відомо про скандал із Темляком

У серпні 2025 року колишня дівчина актора, фотограф Анастасія Соловйова, назвала Темляка "тираном, аб’юзером та маніпулятором" зі схильністю до алкогольної та наркотичної залежності. Фотограф заявила про чотири роки фізичного та психологічного насильства.

Слідом за заявою Соловйової сплив ще один факт. Було оприлюднено скріншоти інтимного листування Темляка від 2023 року з 15-річною дівчиною (на той момент неповнолітньою співачкою Manita). Актор надсилав їй повідомлення сексуального характеру та схиляв до відправки оголених фото.

Актор публічно визнав провину у домашньому насильстві. Він попросив вибачення перед усіма постраждалими та заявив, що готовий понести моральну та юридичну відповідальність. На звинувачення в розбещенні неповнолітньої він публічно не відповів.

У серпні 2025 року Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за статтею 126-1 КК України ("Домашнє насильство"). Анастасія Соловйова була офіційно визнана потерпілою. Адвокати також передали поліції матеріали за фактом розбещення неповнолітніх. Додамо, що з травня 2024 року Костянтин служить у батальйоні ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

