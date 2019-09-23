Запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза

Новости Бизнеса:Запасы в ПХГ Украины на четверть превышают показатели 2018 и 2017 гг.

Украина с 4 апреля по 21 сентября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,3 раза (на 11 млрд 131,31 млн куб. м) – до 19 млрд 876,67 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Этот объем превышает показатель запасов 21 сентября 2018 года на 26,2%, 21 сентября 2017 года – на 24,7%.

Хранилища страны 1-21 сентября пополнились на 1 млрд 622,21 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,2 млн куб. м, тогда как в августе она составила 77,5 млн куб. м, в июле – 74,4 млн куб. м/сутки, в июне – 71,9 млн куб. м/сутки, в мае – 62,9 млн куб. м/сутки.

ПХГ Украины, в частности, 21 сентября этого года пополнились на 74,78 млн куб. м при импорте 65,3 млн куб. м и внутренней добыче 54,52 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планировала с запасами около 20 млрд куб. м, но при текущем уровне закачки они превысят 21 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.