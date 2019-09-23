ЕБА спрогнозировал курс доллара на 2020 год

Новости Бизнеса:Европейская бизнес ассоциация заложила курс доллара на 2020 год на уровне 28 гривен.

Бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость валюты на уровне 28 грн/$1, сообщается в исследовании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) "Глобальный обзор экономики Украины".

"При планировании бюджета на следующий год собственники закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 грн/$1. По прогнозам инвесторов, гривня продолжит укрепляться, поскольку в прошлом году курс был на уровне 30 грн/$1", - сказала исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко, представляя результаты исследования в Киеве в понедельник.

Согласно исследованию, в ходе которого в августе 2019-го было опрошено 104 топ-менеджера компаний-членов ЕБА, на развитие бизнеса в 2020 году рассчитывают 77% опрошенных, причем 45% СЕО прогнозируют рост доходов на 10-20%.

В то же время по сравнению с прогнозом на 2019-й сократилось количество компаний, которые намерены расширять штат. Как показал опрос, 47% компаний планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года, а 46% СЕО поделились планами о расширении штата (в минувшем году таких было 58%), привела данные опроса Деревянко.

Только 33% компаний в 2020-м намерены начинать новые инвестиционные проекты в Украине, свидетельствует исследование.

При этом более 90% глав компаний собираются повышать сотрудникам зарплату на 5-10%, показал опрос.

Исследование проводится четвертый год подряд.