Милованов: иностранные компании обрабатывают в Украине около 5% земли

Новости Бизнеса:Более тысячи иностранных компаний, которые работают в Украине, обрабатывают 4-5% отечественных угодий.

"Сегодня уже есть около тысячи, тысяча триста компаний, о которых мы знаем, что в них кредиторы или владельцы - иностранцы. Они сегодня обрабатывают 4-5% земли. Мы что с ними будем делать? Мы их будем выгонять?" - спросил Тимофей Милованов.

Он подчеркнул, что эти предприятия принесли в страну инвестиции и создали рабочие места.

"Мы их выгоним? Это неправильно. Наши оппоненты предлагают: давайте им позволим, а другим не позволим. Это дискриминация!" - возмутился министр.

По мнению Милованова, такой вариант все равно не сработает: "Тот, кто раньше прибежал и, возможно, где-то в серой схеме был задействован (а возможно, и не в серой) - но это все равно не сработает, потому что они тогда будут посредниками, они себе будут покупать землю, чтобы продать другим".