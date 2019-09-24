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Едем на Покрову: "Укрзализныця" пустит еще 4 поезда на праздник

Едем на Покрову: "Укрзализныця" пустит еще 4 поезда на праздник
14:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на Покрову.

"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и празднику Покрова Пресвятой Богородицы, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Поезд №191/192 Киев-Львов будет курсировать 12 и 14 октября. Из Киева он будет отправляться в 7:42, а прибывать во Львов в 18:13. Обратно поезд отправится в 11:54 и прибудет в 21:47.

Поезд №237 Киев-Днепр осуществит рейсы 11 и 14 октября. Отправление из Киева в 20:28, прибытие в Днепр в 6:12. Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

Поезд №242/241 Одесса-Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, из Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление запланировано на 23:48, прибытие в Днепр на 09:32. Обратно поезд отправится в 22:30 и прибудет в 08:10.

Поезд №168 Львов-Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября. Отправление из Львова в 09:16, прибытие в Одессу - 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18, прибудет во Львов в 21:05.

В Киеве на ж/д вокзале сделают зал ожидания для военных

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

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Укрзализныця, Железная дорога, Покрова, ЖД вокзал.
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