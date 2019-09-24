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В Киеве на ж/д вокзале сделают зал ожидания для военных

В Киеве на ж/д вокзале сделают зал ожидания для военных
11:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Вместо депутатской комнаты на центральном железнодорожном вокзале в Киеве сделают зал ожидания для служащих ВСУ.

Евгений Кравцов глава "Укрзализныци" сделал заявление, что комнату ожидания депутатов на центральном вокзале в Киеве изменят для нужд военнослужащих.

Сейчас идут последние подготовительные работы.Комната начнет свою работу уже со следующей недели.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы существенно и кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников. На добрые дела мы дали себе две недели, но, думаю, успеем быстрее", - сделал пост в Facebook-во вторник.

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Кравцов заметил, что в комнате будут все удобства включая телевизор и стиральная машина.

"Следующими станут - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. Всего через несколько недель они будут оборудованы и будут готовыми к использованию", - добавил глава компании.

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Киев, Укрзализныця, Депутат, Евгений Кравцов, Воееные.
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