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"Укрзализныця" открыла свою модель борьбы с коррупцией

"Укрзализныця" открыла свою модель борьбы с коррупцией
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В "Укрзализныце" приняли свою политику борьбы с коррупцией, а также методы ее предотвращения.

Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" (УЗ. Киев) утвердили политику предотвращения и противодействия коррупции, а также план ее разработки и внедрения.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, основная цель политики - нормативно определить и закрепить принципы и стандарты по предотвращению и противодействию коррупции в деятельности УЗ.

Отмечается, что реализация этих документов происходит в рамках имплементации плана действий по корпоративному управлению АО "Укрзализныця", одобренного правительством в декабре 2018 года.

"Наш подход в борьбе с коррупцией - работать на опережение, а не просто бороться с последствиями. Предыдущая модель была в основном сосредоточена на выявлении уже совершенных коррупционных нарушений. Совершенствование системы предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства и лучших мировых и европейских практик является одной из ключевых инициатив, определенных стратегией АО "Укрзализныця" на 2019-2023 годы", - цитирует пресс-служба главу УЗ Евгения Кравцова.

Дело о хищении на "Укрзализныце" получило логичное продолжение

Ранее глава УЗ Евгений Кравцов заявлял, что ключевым механизмом реализации стратегии "Укрзализныци" на 2019-2023 годы является реорганизация монополиста в несколько компаний в соответствии с сегментами бизнеса.

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Киев, Укрзализныця, Коррупция, Реформа, Евгений Кравцов.
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