Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
Приметы и обряды на 22 сентября - День Иоакима и Анны
Приметы и обряды на 22 сентября - День Иоакима и Анны

Дело о хищении на "Укрзализныце" получило логичное продолжение

Дело о хищении на "Укрзализныце" получило логичное продолжение
07:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: САП

Новости Украины:САП направил в ВАС Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц, связанных с кражей на "Укрзализныце".

Специализированной антикоррупционной прокуратурой по материалам досудебного расследования НАБУ утвержден и направлен в Высший антикоррупционный суд Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами ПАО "Укрзализныця" при закупке топлива в 2016-2017 годах.

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум", – сказано в сообщении на странице САП в Фейсбуке в субботу.

"Однако фактически указанные материалы не поставлялись ни к паромам, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни в арендованные резервуары", – сказано в сообщении.

По информации САП среди обвиняемых 4 должностные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и 2 - руководители частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

Зеленский "разгрузил" антикоррупцыонный суд

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины.

"К тому же, в ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, которое получило средства за якобы поставленное топливо, в дальнейшем совершил с ними финансовые операции с целью их легализации, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ч.3 ст.209 УК Украины", – добавили в САП.

Напомним, агенство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня "В"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, SAP, НАБУ, УЗ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
03 Порошенко о деле "Роттердам+": Я заинтересован в беспристрастном расследовании
04 В Чернигове - День города: какие торжества проходили (Фото, Видео)
05 Опровержение мифов об IQ: то, что мы должны знать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Одесчине браконьеры напали на сотрудников нацпарка
На Одесчине браконьеры напали на сотрудников нацпарка
В Черновцах СБУ разоблачила нарколабораторию (Фото)
В Черновцах СБУ разоблачила нарколабораторию
Порошенко о &quot;путче&quot;: У нас есть спикер по этому поводу
Порошенко о "путче": У нас есть спикер по этому поводу
Избавляемся от перхоти раз и навсегда: лучшие проверенные рецепты (Фото)
Избавляемся от перхоти раз и навсегда: лучшие проверенные рецепты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь