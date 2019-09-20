Зеленский "разгрузил" антикоррупцыонный суд

Новости Украины:Президент подписал закон, который существенно количество дел для рассмотрения.

Президент Украины Владимир Зеленский помог антикоррупционному суду и подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде". Закон должен обеспечить уменьшение количество дел. Так сказать уменьшить нагрузку на орган. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта № 1025 на сайте парламента.

Теперь подсудность Высшего антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства сведения о которых внесены в Единый реестр до судебных расследований со дня начала работы этого суда.

Те же дела, которые были внесены в начале работы суда, рассматриваются только в том случае если расследование проводили НАБУ и САП.

Инициатором законопроекта был президент Владимир Зеленский. Закон вступит в силу на следующий день после публикации.